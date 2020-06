esclusiva Piacenza, Di Battista: "La barca è partita: portiamola in più porti possibile"

E' stato ufficializzato giovedì come nuovo responsabile dell'area tecnica, e per Simone Di Battista è iniziata una nuova avventura, la sua prima tra i professionisti: è infatti lui che si dovrà occupare del nuovo Piacenza, di quello che nascerà al termine della stagione attuale.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il direttore per un punto della situazione.

Da pochi giorni il suo arrivo a Piacenza, una sfida che segnerà un nuovo corso per il club, ridimensionato: che ambiente ha trovato?

"Ho trovato un ambiente disponibile e aperto, che appunto deve iniziare un nuovo corso, con un ridimensionamento che ci porterà intanto a rivedere gli obiettivi stagionali rispetto agli anni passati, ma che non mi spaventa. Io ho fatto il corso a Coverciano per l'abilitazione al ruolo di Ds, è arrivata la chiamata da parte di una piazza prestigiosa e non potevo certo tirarmi indietro, anche perché mi è piaciuto molto l'approccio del club: non ho paura di costruire una rosa con un budget ridotto".

A tal proposito, ha già iniziato la programmazione futura, o l'attesa data dal Consiglio Federale odierno sta bloccando i lavori?

"Il Consiglio Federale di oggi influisce su tutto il movimento. Per ora si è sentito dire molte cose, tanto che si è parlato anche di riforme prima ancora di capire come terminerà la stagione, ma aspettiamo i fatti per poter capire come muoversi. Di sicuro ci sarà prima la scelta del tecnico, poi quella dei giocatori, che dipenderà molto dalle regole che verranno stilate per il prossimo torneo, sia sui giovani che sul minutaggio, dal format del campionato, dalla composizione dei gironi: ci sono tanti punti interrogativi che rallentano il lavoro dal punto di vista pratico".

Molti i nomi che sono stati accostati alla panchina del Piacenza. C'è qualcosa di concreto?

"Per ora non ho incontrato nessuno, anche per una questione di rispetto verso chi magari deve sempre terminare la stagione. Non ci sono nomi decisi, ma chiaramente l'orientamento è su un profilo che sposi la mia idea di calcio: non perché questa sia giusta, questo sport non è una scienza esatta, ma perché ritengo fondamentale la condivisione delle idee tra Ds e mister, così che si crei quella giusta sinergia per lavorare".

Stagione da terminare, il Piacenza potrebbe fare i playoff: ci sono volontà del club nel disputarli e numero sufficiente di giocatori dopo i tanti addii?

"Il numero di giocatori c'è, nonostante diverse risoluzioni abbiamo comunque una rosa con circa 16 elementi, ai quali si possono poi aggregare i ragazzi della Berretti. Sulla scelte di disputare gli spareggi, se saranno volontari, mi riservo di ragionare su quello che deciderà la società: io sono stato scelto per la prossima stagione. Di sicuro c'è che sarà dura richiamare la squadra ad allenarsi e fare fronti alle tante situazioni, anche sanitarie, che possono presentarsi, ma valuterà la società".

Sognare non costa nulla: se fossero playoff potrebbe essere anche Serie B. Sarebbe pronto?

"Dobbiamo essere comunque pronti a tutto. Io sono realista e programmo la Serie C, ma le situazioni che alle volte sembrano difficoltose creano opportunità: la barca dal porto è stata fatta partire, adesso portiamola in più porti possibile".