ESCLUSIVA TMW - Pisa, oggi possibile confronto con Gautieri: gli aggiornamenti

Una media punti da promozione, la migliore difesa d’Italia e... un futuro tutto da scrivere. Perché a Pisa è bastata una partita storta (con tanti giovani in campo) per mettere in discussione Carmine Gautieri. Oggi possibile confronto tra le parti, per capire se ci sono le basi per continuare insieme oppure no. La panchina del tecnico è a rischio e come già anticipato ieri non è da escludere un cambio. Anche se Gautieri potrebbe restare almeno fino alla partita contro l’Alessandria. Situazione paradossale, ma concreta e reale. In giornata, dopo il possibile summit tra le parti, potrebbero esserci novità. Gautieri - a sorpresa - traballa...