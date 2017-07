ESCLUSIVA TMW - Pisa, Polverini piace a Sudtirol e Reggiana

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il difensore centrale del Pisa Dario Polverini, classe '87, potrebbe lasciare la società toscana per una nuova avventura in Serie C. Il giocatore infatti piace a Sudtirol e Reggiana che potrebbero presentare un'offerta nei prossimi giorni.