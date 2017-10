ESCLUSIVA TMW - Pisa, possibile anche la soluzione interna Pazienza

© foto di Federico De Luca

In attesa dell'esonero di Carmine Gautieri, il Pisa valuta diverse alternative. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club nerazzurro starebbe vagliando anche una soluzione interna rappresentata da Michele Pazienza, tecnico della Berretti nerazzurra. L'ex centrocampista gode della stima della società che potrebbe promuoverlo in via definitiva alla guida della prima squadra.