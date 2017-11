ESCLUSIVA TMW - Pistoiese, Minardi cresce e il Genoa sorride

© foto di TuttoLegaPro.com

Il gol realizzato oggi contro l'Arzachena altro non è che il suggello di una stagione per ora da considerarsi molto buona. Stiamo parlando di Viviano Minardi, il centrocampista classe '98 che si è progressivamente conquistato la fiducia di Indiani fino a diventare uno dei più utilizzati sfruttando il suo dinamismo e la sua capacità d'inserimento. E' approdato in estate al club arancione, in prestito dal Genoa, e ha dimostrato un rapido adattamento tra i professionisti (lui che di fatto è alla prima vera stagione con i pro). E' un giocatore in crescita e molti osservatori di B lo stanno seguendo con attenzione. Anche il Genoa ovviamente lo tiene presente e ne segue l'evoluzione.