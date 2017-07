ESCLUSIVA TMW - Pistoiese, sfida alla Samb per Alessio Zaccaria

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Bernd Feil/PhotoViews

Doppia pista di mercato fra i professionisti per Alessio Zaccaria, esterno destro classe 1997. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'ex calciatore del Gaeta piace in Serie C a Sambenedettese e Pistoiese.