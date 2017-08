ESCLUSIVA TMW - Pistoiese, sfuma l'accordo con Cesaretti

Fonte: Marco Conterio

Lascia il ritiro della Pistoiese l'attaccante ex Santarcangelo Christian Cesaretti, che con il club toscano non ha raggiunto un soddisfacente accordo economico. Il classe '97 sta valutando altre opzioni, tra le quali Monopoli e Paganese, ma potrebbe mettere al vaglio anche la proposta della Vibonese, ma solo in caso di ripescaggio.