Martedì prendono il via i playoff in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per il Primo Turno

Dopo la lunga sosta, la Serie C è ormai pronta a tornare in campo: dopo la promozione in B di Monza, Vicenza e Reggina, attraverso i playoff sarà decretata anche la quarta che avrà l'accesso alla Serie cadetta.

Tra le formazioni in corsa, l'AlbinoLeffe.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il Ds Simone Giacchetta.

Playoff ormai imminenti: come arriva l'AlbinoLeffe all'appuntamento di martedì?

"Abbiamo saputo da poco del cambiamento di data, l'orario è da stabile, ma nonostante le incertezze abbiamo molto entusiasmo e voglia di misurarci con il campo. Chiaramente è stata una preparazione atipica e parziale condizionata dal lungo stop, e adesso l'attenzione è maggiormente rivolta ai protocolli, ai tamponi: non è stato facile riprendere la preparazione di gruppo, il recupero fisico e il livello agonistico non sono forse al top, ma siamo soddisfatti di quanto fatto finora. La pandemia ha segnato tutto e tutti, e noi che viviamo in una zona duramente colpita percepiamo di più questa cosa".

Che gara si aspetta di vedere a Novara?

"Non lo so, nessuno può sapere cosa ritroveremo in campo dopo questo lungo stop. Intanto noi dobbiamo pensare a sopperire agli infortuni, una condizione fisica migliore sarà un'arma in più contro un Novara sicuramente molto forte: portiamo rispetto alla squadra piemontese, ma l'abbiamo affrontata due volte in campionato, quindi andremo li con coraggio, per altro sapendo che per noi c'è solo un risultato a disposizione. Giocare una gara secca in casa sarebbe stato diverso: tra le mura amiche non si deve perdere, in trasferta sei obbligato a vincere".

A ogni modo, anche se il turno non dovesse andare come sperate, la stagione dell'AlbinoLeffe può dirsi positiva.

"Assolutamente si. Siamo la quinta squadra più giovane della Serie C, una di quelle con il monte ingaggi più basso e con tanti ragazzi provenienti dal settore giovanile o dalla Serie D: quello che è stato fatto è molto. E' un peccato essere stati privati del finale di campionato, la squadra era in crescita e poteva dare ancora qualcosa, ma siamo andati ben oltre la salvezza, e questa è una gratificazione per tutti".