Martedì prendono il via i playoff in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per il Primo Turno

Ad inizio anni '90 con la maglia del Padova seppe emergere come uno degli attaccanti italiani più prolifici di tutto il panorama calcistico italiano. Oggi Filippo Maniero, ex bomber classe 1972, ha analizzato attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com i playoff promozione di Serie C che attendono la squadra di Andrea Mandorlini.

Padova ai playoff da quinto in classifica. Che post-season c'è da attendersi per il club biancoscudato?

"Senza dubbio strano. Per il Padova come per tutte le altre società chiamate in causa. Già di per se nei playoff è complicatissimo trovare una favorita, e quando accaduto proprio al Padova contro l'AlbinoLeffe qualche anno fa ne è la riprova, ma dopo quanto vissuto negli ultimi mese a mio modo di vedere è praticamente impossibile. Le squadre arriveranno ad un appuntamento così importante con una condizione atletica tutta da ritrovare e con il caldo di luglio che si farà sentire in maniera prepotente. Probabilmente avranno la meglio le società che riusciranno a coniugare l'esperienza dei senatori alla freschezza atletica dei ventenni. Consapevoli che il massimo della tenuta non sarà impossibile da raggiungere per chiunque".

Facendo un passo indietro come si può valutare la stagione regolare del Padova?

"Il Girone B è stato senza dubbio il più equilibrato dell'intera Serie C e la riprova arriva dalla promozione del Vicenza con pochi punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Il Padova aveva iniziato benissimo con sette vittorie nelle prime dieci giornate e in tanti pensavano che avrebbe potuto fare un campionato da dominatrice. Poi, però, dopo la vittoria del Menti proprio contro il Vicenza qualcosa si è inceppato e siamo arrivati anche all'esonero del tecnico e l'arrivo di Mandorlini in panchina. Alla fine i playoff sono un obiettivo raggiunto e importante da ottenere".

Volendo trovare un elemento della rosa del Padova a cui affidare la giocata decisiva chi le viene in mente?

"Penso sia complicatissimo rispondere. L'aspetto della preparazione è determinante e assolutamente imprevedibile visto quanto vissuto. Sicuramente agli attaccanti toccherà sempre il compito di decidere le gare, ma anche qui non ci sono certezze. Se provo ad immedesimarmi in questa situazione non credo che, per la mia stazza fisica, non sarei neanche riuscito a scendere in campo dopo uno stop così lungo (ride, ndr)".

Ultima domanda da ex milanista. Che effetto le fa vedere la nuova vita di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani nel mondo del calcio alla guida del Monza? La voglia di vincere non sembra essere passata a nessuno dei due..."

"Puoi avere tutta la voglia di vincere di questo mondo ma se non hai le qualità per metterla in pratica non serve a niente. In quanti nella storia del pallone hanno tentato e poi hanno fallito? Tantissimi! Berlusconi e Galliani, invece, hanno dimostrato che anche al Monza, quindi su un palcoscenico ben diverso da quello del Milan, sanno fare calcio nel modo giusto. Con le giuste qualità e idee. Esattamente ciò che manca nel Milan di oggi dove nel giro di pochi mesi cambiano dirigenti, allenatori e calciatori senza un minimo di progettazione per il futuro".