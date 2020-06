esclusiva Playoff al via. Novara, Sbraga suona la carica: "Vogliamo sorprendere"

Martedì prendono il via i playoff in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per il Primo Turno

Al suo secondo anno a Novara, Andrea Sbraga si è nuovamente dimostrato leader della retroguardia azzurra, con all'attivo 26 presenze e due gol segnati.

Classe '92, esperienza e grinta da vendere, avrà il compito, con gli altri over della squadra, di guidare i piemontesi verso la Serie B, attraverso questo lungo cammino chiamato playoff.

Ed è proprio lui, ad aver fatto il punto della situazione ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Riavvolgendo il nastro, come racconteresti, fino al momento dello stop forzato, l'anno del Novara?

"E stato un anno particolare, fino a dicembre avevamo fatto un ottimo percorso tanto da raggiungere il quarto posto a soli quattro punto dal secondo, poi abbiamo avuto qualche problema di risultato, anche se le prestazioni non sono mai mancate. Di sicuro qualche punto lo abbiamo lasciato per strada, ma la classifica era così corta che due gare potevano farti scalare posizioni o mandarti giù. A ogni modo ci stavamo riprendendo, lo stop non ci voleva".

Riprendendo la regular season avreste quindi potuto far meglio dell'attuale sesto posto?

"Per il percorso che vogliamo fare, avremmo sperato in una più alta posizione in classifica, credo che i mezzi per riprenderci il quarto posto ci fossero, così come per raggiungere la seconda posizione in graduatoria. Ma adesso abbiamo la possibilità, attraverso questi playoff, di fare bene le cose".

A vostra disposizione avete un centro come Novarello, determinante in momenti come questo. Come sta la squadra?

"Indubbiamente un centro di primo livello come il nostro, in questo strano periodo, una mano l'ha data, le strutture sono sempre un buon punto da cui partire. Comunque fisicamente non ci siamo fermati più di tanto, in questo lockdown è stata forse più la parte atletica a risentirne, perché mancava il ritmo gara, il contatto con la palla, le amichevoli: questa però è una situazione comune a tutte le squadre".

Conterà quindi più la testa in questo mini torneo per la B?

"La condizione fisica è un punto interrogativo per tutti, la concentrazione e il cuore che si mettono in queste gare fanno la differenza. Subentreranno poi l'organizzazione, gli episodi e le giocate dei singoli".

Siete comunque un gruppo giovane. La freschezza fisica dei cosiddetti under, e la maggior velocità nel recupero, può essere un punto a vostro favore?

"Io spero che i nostri ventenni corrano come dannati! (ride, ndr) A parte gli scherzi, abbiamo giovani di qualità ben mixati ai più esperti, situazione che ha portato ad avere compattezza e giusta dose di spensieratezza: i playoff, però, sono strani, serve anche l'esperienza, soprattutto nei momenti più particolari. Poi è chiaro che più si è giovani più si è avvantaggiati nel recupero fisico".

Dove può arrivare questo Novara?

"Vogliamo sorprendere. I playoff così lunghi sono un mini torneo, quindi ragioniamo di gara in gara. Sempre con l'obiettivo di essere una sorpresa".