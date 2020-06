esclusiva Playoff al via. Romondini: "L'Avellino ha in Capuano la scossa in più"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

vedi letture

Oggi alle 17:49 Serie C di di @claudilyn87

Martedì prendono il via i playoff in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per il Primo Turno

Chi continua a seguire dettagliatamente la Serie C, pur avendo lasciato le categorie professionistiche da tempo, è il centrocampista Fabrizio Romondini. Classe '77, oggi attivo sui campi dilettantistici, il giocatore ha vestito prestigiose maglie in carriera, tra le quali quella dell'Avellino, club del quale, in vista dei playoff, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Alla fine saranno playoff: che stagione è stata per l'Avellino?

"Credo che i campani siano stati autori di una stagione importante, soprattutto per una piazza che ha voglia e fame di tornare nel calcio dei grandi, ha voglia del salto di qualità. E' una piazza calda Avellino, e chi veste la maglia irpina certe sensazioni le assapora subito. I playoff sono un'occasione da sfruttare al meglio". Gare comunque anomale dopo il lungo stop: conterà di più il fisico o la testa?

"Lo stop cui il calcio è stato obbligato è sicuramente anomalo, e il tutto renderà i playoff ancora più strani. Serviranno intelligenza e pazienza non solo di tutta la squadra, ma anche del singolo, gli episodi faranno la differenza. E si dovrà poi gestire bene l'aspetto fisico dopo più di 100 giorni di pausa". Qualora la condizione atletica venga meno col passare dei minuti, una figura come mister Capuano può essere emotivamente determinante?

"Sicuramente il mister può dare qualcosa in più Gioca con i suoi ragazzi, e vive la gara al 100%, quando cala la condizione fisica e atletica può dare la giusta scossa".

© Riproduzione riservata