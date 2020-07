esclusiva Playoff Serie C. Floro Flores tifa Bari: "E' la favorita. Ma serve serenità"

Il 30 giugno hanno preso il via i playoff di C, giunti ora alla finalissima. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per la B

Tra gli ex di grido c’è sicuramente Antonio Floro Flores, che in una anno e mezzo a Bari ha collezionato 41 presenze e sette gol. Quell’anno, la società fu poi segnata dal fallimento, ma l’ex attaccante ha sempre seguito il destino dei biancorossi.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il classe ‘83 per parlare della finale che domani giocherà il Bari: a Reggio Emilia, contro la Reggiana, c’è in palio la B.

Una finale playoff da giocare, la B ancora in ballo. Ma che anno è stato per il Bari?

“Sicuramente un anno un po’ difficile, soprattutto all’inizio: la C è una categoria particolare, vincere non è mai scontato. Io l’ho provato lo scorso anno a Caserta: puoi anche avere una rosa di grandi nomi, ma se manca un mister che sa gestire diventa difficile. I giocatori poi si sentono importanti, e prendono il sopravvento”.

E’ stato quindi un toccasana l’arrivo di Vivarini in biancorosso?

“Vivarini è stata una manna dal cielo per il Bari. Chiaro, il 60% del tutto lo ha fatto la società, gli aveva messo a disposizione una rosa di livello, ma il mister ha saputo gestite e coordinare tutto al meglio”.

Che gara sarà quella di domani al “Mapei”?

“A livello di nomi il Bari è superiore alla Reggiana, ma gli emiliani giocano un ottimo calcio e sono bel allenati, Alvini è in gamba. Sulla carta può sembrare una partita semplice per il Bari, ma non lo è affatto: la Reggiana farà di tutto per vincere. Come comunque lo farà il Bari”.

Il Ds Scala avrebbe preferito giocare in campo neutro.

“Senza tifosi cambia poco, è come giocare sempre in campo neutro: si gioca in casa solo perché si è un dato stadio, ma sono i tifosi a dare la marcia in più. Lo si vede molto anche in A, in Italia il tifo fa sempre la sua parte”.

Il Bari è comunque la maggior candidata alla promozione?

“La B sarebbe un obbligo per il Bari, ma come ho detto prima vincere non è mai facile. Per quello che ha speso è chiaro che rimane la favorita, ma la Reggiana è il peggior avversario che potesse capitare sulla strada del Bari. Chiaro, io tifo i biancorossi, ma servirà molta serenità”.

Parlando del tuo futuro, ripartirai come allenatore dalle giovanili della Casertana?

“Si, probabilmente si, c’è questa possibilità. A me piacerebbe lavorare uno o due anni con i giovani e poi capire cosa fare, se so insegnare proseguirò su questa strada altrimenti valuterò. Ma ormai da tre anni stavo pensando di misurarmi con questa situazione, vedremo”.