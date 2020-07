esclusiva Playoff Serie C. L'ex Lavezzini: "Il Padova ha valori alti, può fare bene"

Il 30 giugno hanno preso il via i playoff di C, giunti ora alla Fase Nazionale. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per la B

Superati i primi due step, per il Padova arriva lo scoglio chiamato Juventus U23: nel Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff, la truppa di Mandorlini affronterà i bianconeri, che arrivano al match forti della vittoria della Coppa Italia Serie C. Un Padova che quindi avrà a disposizione solo un risultato su tre, ma che lotterà con le unghie e con i denti per centrarlo.

Per un commento sulla formazione biancoscudata, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato Rino Lavezzini, vice allenatore dei club dal 2014 al 2016.

Prima dei playoff, più di metà campionato giocato: che stagione è stata per il Padova?

"Nel complesso dire una stagione buona, anche se non troppo esaltante, qualcosa i biancoscudati hanno lasciato per strada ma credo che la classifica sia giusta. Non hanno brillato neppure ai playoff, ma i tre mesi di inattività indubbiamente condizionano, anche se è importante essere arrivati alla terza partita: certo, la strada è in salita, non sempre la squadra più forte vince, ma il Padova ha valori alti, può fare bene".

Avversario particolare in playoff particolari: che idea si è fatto della Juventus U23?

"La Juve U23 ha alternato molto la prestazioni, ma annovera in rosa giocatori importante con un avvenire davanti, anche se i giovani non hanno l'esperienza che ha il Padova".

Giovani che non hanno esperienza ma hanno un più celere recupero fisico: può essere questo uno svantaggio per il Padova?

"E' chiaro che l'entusiasmo dei giovani sopperisce a tante cose, ma l'esperienza, soprattutto nelle gare secche, è importante per gestire il match con calma e tranquillità. Il Padova ce la può fare".

Veneti favori anche per la vittoria finale?

"E' dura dirlo, ci sono anche squadre del Sud molto forti fisicamente e con grandi giocatori, al Sud il calcio è quasi un'esigenza, ma intanto credo che la Juventus U23 sia alla portata del Padova, poi si vedrà quello che sarà il prossimo avversario, anche considerando che al turno successivo subentreranno tre ottime formazioni come Carrarese, Reggiana e Bari. Difficile fare pronostici".