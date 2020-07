esclusiva Playoff Serie C. Novara, Buzzegoli: "Reggiana? Non faremo sconti a nessuno"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

vedi letture

Oggi alle 14:34 Serie C di di @claudilyn87

Il 30 giugno hanno preso il via i playoff di C, giunti ora alle semifinali. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per la B

E alla fine sarà almeno semifinale: perché il Novara, iniziati i playoff, ha deciso di non fermarsi, e passo dopo passo ha battuto una strada che l’ha portato a un primo bel traguardo. Sempre più vicino al sogno promozione.

Sbancata Carpi, nuova trasferta in Emilia, con la Reggiana alle porte: di questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il centrocampista – e capitano - azzurro Daniele Buzzegoli. Se a inizio campionato ti avessero detto che sareste stati qua, ci avresti creduto?

“Creduto no, sperato si! (ride, ndr) Il progetto del Novara è molto ambizioso, siamo una squadra nuova ma un bel mix di giovani e più esperti che sul campo ha dato dimostrazioni, anche se il traguardo ora raggiunto è per gran merito dei giovani che hanno spensieratezza e valori importanti, uniti a quelli di noi over che siamo stati l’ossatura. Ci sono qualità, voglia, determinazione in questo gruppo”. Ed è proprio questo il segreto del Novara?

“Si, il gruppo. Può sembrare una frase fatta, ma è veramente un piacere stare tutti insieme e condividere obiettivi comuni. Quella di lunedì è stata forse la gara migliore delle tre giocate ai playoff, forse solo nella gara contro l’Albinoleffe abbiamo sbagliato qualcosa, ma ci siamo subito messi in carreggiata”. Probabilmente in quel match ha inciso molto il rientro dal lockdown.

“Si, la sosta ha inciso. E’ stata una sensazione strana tornare in campo, con lo stadio vuoto, anche a livello emozionale qualcosa abbiamo sofferto. Però quella partita è servita a rompere il ghiaccio”. Adesso vi aspetta la Reggiana, una delle rivelazioni di questo campionato. Che gara sarà?

“Indubbiamente sarà una gara di prestigio, che ci siamo guadagnati sul campo. E’ una partita dura, contro una squadra molto attrezzata e organizzata, sarà complicato, ma credo che adesso ci siamo conquistati il rispetto di tutti, non faremo sconti a nessuno”. Prima era forse più difficile prevederlo, adesso possiamo dire se questo Novara arriverà in B?

“Sono gare, queste, talmente particolari che gli episodi e i decimi di secondo cambiano un anno, una stagione intera. Ma petto in fuori e testa altra, il nostro atteggiamento è quello: abbiamo convinzione nei nostri mezzi, senza presunzione ci faremo trovare pronti. E già domani sarà un banco di prova importante”.

© Riproduzione riservata