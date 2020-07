esclusiva Playoff Serie C. Potenza, Sales: "In Emilia senza pressione, ma per vincere"

Oggi alle 12:04 Serie C

Il 30 giugno hanno preso il via i playoff di C, giunti ora alla Fase Nazionale. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per la B

In silenzio, quasi sotto traccia, ma il Potenza è intenzionato a stupire. A candidarsi al ruolo di outsider in quei playoff che ormai si stanno avvicinando sempre di più alla Serie B. Secondo Turno della Fase Nazionale dei playoff, e lucani impegnati sul campo della Reggiana.

Delle sensazioni della vigilia, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il difensore rossoblù Simone Sales. Centottanta minuti sulle gambe: come sta la squadra?

"Siamo un po' stanchi fisicamente, ma nel complesso stiamo bene, soprattutto a livello mentale, e questo è molto importante. A ogni modo anche fisicamente siamo cresciuti, l'importante è stato rompere il ghiaccio con la prima partita dopo il lungo stop dovuto al Coronavirus". Giocherete contro una Reggiana all'esordio: può essere per voi un vantaggio l'essere più rodati?

"Si, l'aver già giocato può rappresentare un vantaggio, ma non dobbiamo dimenticarci che la Reggiana è una squadra molto forte e che ora le partite si giocano tutte con le testa e con quell'esperienza che ai playoff porta sempre qualcosa in più. E' una gara in cui può succedere di tutto". Che partita di aspetti?

"Sicuramente sarà una gara molto bella, ho seguito tanto il lavoro di mister Alvini, e devo dire che prepara benissimo le sue squadre. Sono aggressivi, e sono certo che non giocheranno per il pareggio, pur avendo due risultati su tre a disposizione: giocheranno per la vittoria, esattamente come faremo noi, che dovremmo essere aggressivi fin dal 1', cercando di tenere anche meglio la palla rispetto a quanto fatto finora". Accennavi all'unico risultato che avete a disposizione sui tre che una gara mette in palio. Il dover vincere per forza può dare pressione negativa?

"La pressione no, non ci deve essere, toglie energie. Dovremmo giocare come sappiamo, facendo la nostra gara per vincere". Coccia e Coppola , prima dei precedenti match, hanno detto che dovete guardare di gara in gara. E' ancora così o si possono fare pronostici?

"Guardare di gara in gara è sempre stata la nostra forza, e così dobbiamo continuare a fare. Certo, il passaggio del turno è stato importante, ci ha dato entusiasmo, ma ora cerchiamo di battere la Reggiana, poi vedremo".

