esclusiva Playoff Serie C. Renate, Possenti: "Non vogliamo recitare il ruolo di comparsa"

Il 30 giugno hanno preso il via i playoff di C, giunti ora alla Fase Nazionale. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per la B

Di anno in anno, di campionato in campionato: perché, se si esclude lo scorso anno, il Renate ha abituato gli appassionati e non a campionati di vertice, che sono stati sempre un crescendo. Esattamente come lo è stato questa anomala stagione segnata dal Covid, che ha visto comunque i brianzoli chiudere al terzo posto della classifica del Girone A: posizione che ha consentito ai nerazzurri di arrivare ai playoff direttamente alla Fase Nazionale.

Per sapere come si vive in Brianza questo imminente rientro in campo, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il difensore Marcello Possenti.

Un terzo posto e una posizione privilegiata ai meritati playoff: bilancio stagionale positivo per il Renate.

"Se si analizza la stagione in generale, si, posso confermare il bilancio positivo. Dal punto di vista delle attese esterne partivamo forse a fari spenti, ma nel ritiro avevamo da subito visto che si stava formando un grande gruppo, con una forza che ci ha spinto a inanellare subito diversi risultati positiva, portarti poi avanti per buon periodo. Peccato essere stati interrotti".

Probabilmente sarebbe stato possibile anche il secondo posto. C'è rammarico per questo?

"Si, forse il secondo posto era possibile, all'inizio abbiamo combattuto con il Pontedera e poi è subentrata in questa lotta anche la Carrarese, che si è fatta sotto, ma, al netto della posizione di classifica, il nostro obiettivo era stupire e prendere il miglior piazzamento possibile per i playoff. Abbiamo una posizione di livello, giusto guardare a questa".

Non c'è quindi una qualche gara che, se tu avessi una bacchetta magica, vorresti cambiare?

"Col senno di poi, no, non c'è una gara in particolare che vorrei cambiare, al massimo posso dire che alle volte avremmo solo potuto sfruttare l'occasione per allungare quando le dirette concorrenti avevano fatto passi falsi, ma in campo non ci siamo solo noi, e in C le gare si giocano spesso sui nervi, sugli errori e le disattenzioni: equilibrio sottile".

Come quello che troverete in questi inediti playoff.

"Si, anche ai playoff sarà così, ma con più incognite, dalla tenuta fisica agli automatismi di campo che un po' mancheranno, il lungo stop ha inevitabilmente condizionato il tutto. Serviranno molta attenzione e dedizione ai dettagli, ma del resto è questa una situazione in cui ci troviamo tutti: dobbiamo solo pensare a noi stessi e sperare di farcela con i nostri mezzi".

Il fatto che il Novara abbia già disputato una gara può quindi essere un vantaggio per il vostro avversario?

"Potrebbe esserlo per la questione legata a ritmo gara, ma non credo che una partita giocata faccia una grossa differenza. Noi durante le sedute abbiamo cercato di simulare il match per sopperire a questo, al confronto arriviamo pronti".

Dove può arrivare questo Renate?

"E' lecito sognare, di sicuro non vogliamo recitare il ruolo di comparsa. E' una gara secca, scenderemo in campo per esaltare i nostri punti di forza, poi vedremo".