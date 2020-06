esclusiva Playout al via. Catania: "Situazione inaspettata, ma la Sicula Leonzio ce la farà"

Sabato prendono il via i playout salvezza in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle dodici formazioni in lotta

"E' un playout anomalo in un momento inaspettato". Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esordisce così l'ex tecnico della Sicula Leonzio Seby Catania, che ha guidato i bianconeri nella stagione 2015-2016: "Il regolamento è stato rivisto, perché, a mio modesto parere, se si decideva di cristallizzare la classifica, come è stato fatto per le tre promozioni, si doveva salvare la Leonzio, che a livello di punti aveva raggiunto la quota di distacco necessaria dalla penultima e non avrebbe dovuto fare gli spareggi. La piazza è abituata alle battaglie, non ci spaventa questa, soprattutto perché la squadra è ben allenata e ha grinta. L'aspetto psicologico sarà importante".

La testa conterà quindi più del fisico?

"In questo momento si, ma è normale che adesso la testa conti di più, a livello atletico è tanto che sono fermi quindi non si può pretendere di avere una forma al top. Mentalmente sarà invece necessario averla, giovare con serenità e sangue freddo, sbagliando il meno possibile. E' anche vero, però, che il Bisceglie è forse più pronto, perché la Sicula, come ho detto prima, era salva se non avessero cambiato le regole in corsa, mentre i nerazzurri sapevano di dover affrontare gli spareggi".

Cosa servirà fare, quindi, per centrare questo obiettivo?

"Occorrerà ragionare dimenticando tutto quello che finora è stato fatto, come se fosse un campionato nuovo che inizia. Una sorta di mini torneo che si gioca solo in due gare".