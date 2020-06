esclusiva Playout al via. Dg Imolese: "Assurdo far giocare due gare che azzerano l'anno"

Sabato prendono il via i playout salvezza in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle dodici formazioni in lotta

Dopo una stagione, la scorsa, coronata dal sogno playoff, quest'anno l'Imolese, complica anche il caos scatenato dal Coronavirus, si trova a dover giocare la doppia sfida salvezza con l'Arzignano.

Confronto del quale, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato il Dg rossoblù Marco Montanari.

Il doppio confronto con l'Arzignano si avvicina: come sta la squadra?

"Nonostante la straordinarietà del momento, nel gruppo vedo serenità, una nuova fiammella portata dall'arrivo di mister Cevoli. Noi, come noto, avremmo preferito non giocare, ma vista la decisione ci siamo prontamente attivati, e per ora è stato fatto tutto quello che c'era da fare".

Un doppio confronto da dentro o fuori: la testa conterà più del fisico visto il lungo stop?

"Si, la testa conta più del fisico, e infatti la scelta del nuovo mister, che a tanti poteva essere sembrata strana visto il periodo, è andata in quella direzione. La squadra era spenta, sembra in vacanza quando è stata richiamata al campo, ma questo perché ormai credevamo di non dover giocare più, ma ora è viva: le gerarchie che c'erano prima adesso non sussistono più, tutti i ragazzi sono coinvolti e vogliosi di mettersi in mostra. Questo è un aspetto importante".

Quanto è importante mantenere la categoria per l'Imolese?

"Parto dal presupposto che è inconcepibile far giocare due sole gare che azzerano di fatto tutti i valori in campo, ma la testa giusta la abbiamo, quindi guardiamo avanti. Rimanere in C vorrebbe dire salvaguardare gli investimenti fatti finora, anche a livello strutturale, e tutti i nostri dipendenti, che sono circa 60: lo sforzo economico fatto per la disputa degli spareggi salvezza è in quest'ottica. Quindi pensiamo a far tutto al meglio".