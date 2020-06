esclusiva Playout al via. Dg Picerno: "Prendiamoci quel che la FIGC ci ha tolto"

Serie C

Oggi alle 13:34 Serie C

Sabato prendono il via i playout salvezza in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle dodici formazioni in lotta

L'emergenza Covid ha segnato e stravolto tutto il paese, esattamente come le attività produttive dello stesso, tra le quali il calcio, quarta azienda per fatturato in Italia. Equilibri cambiati, campionato rivisti, è stato quasi fatto di necessità virtù: anche se scelte diverse, forse, erano possibili.

Come ha confermato, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il Dg del Picerno Enzo Mitro, che sabato vedrà la squadra impegnata nel doppio confronto salvezza con il Rende.

Il doppio confronto playout si avvicina: come sta la squadra?

"La squadra sta bene, i ragazzi sono vogliosi di fare bene e di riprendersi quello che il Consiglio Federale ci ha tolto. Perché, occorre ricordarlo, al momento della cristallizzazione delle classifiche, noi saremmo stati salvi, sul campo, avendo un distacco di 14 punti dalla penultima: si parla molto di merito sportivo, non mi pare sia stato attuato nei nostri confronti, anche con il regolamento alla mano. Ma in merito a questo quello che dovevamo dire lo abbiamo detto, i ragazzi ci credono e sono motivati, sono un gruppo solido nel quale posso contare 23 titolari: questo è importante".

Che gara si aspetta di vedere?

"Noi abbiamo testa ed esperienza, e su questo dovremmo far leva, perché a oggi si riparte da zero, alla pari, e i 14 punti tra noi e il Rende non ci sono".

Cosa farà la differenza in un doppio confronto giocato anche sui nervi?

"Il livello tecnico, dopo tre mesi di stop, arriva in un secondo momento, la differenza la farà la mentalità. Sarà importante scendere in campo senza presunzione e con la mente lucida".