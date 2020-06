esclusiva Playout al via. Geroni: "In casa l'Olbia cambia pelle: sfruttare il match di andata"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Oggi alle 11:04 Serie C

Sabato prendono il via i playout salvezza in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle dodici formazioni in lotta

“Ricordo ancora quel gol, e quella magnifica rimonta, speriamo succeda di nuovo”: così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l’ex Olbia Enrico Geroni.

Il riferimento è al match contro la Giana Erminio della stagione 2016-2017, che vide l’Olbia rimontare e ribaltare un 2-0 iniziale. Adesso le due formazioni si incontreranno per il doppio confronto playout, e di questo ha parlato il centrocampista. Come hai visto quest’anno l’Olbia?

“Non ho avuto modo di seguire e vedere le partite, solo l’andamento a livello di risultati, ma quest’anno ha fatto un percorso inverso rispetto a quello che avevamo fatto negli anni in cui ho giocato li, dove partivamo sempre forte nel girone di andata. Quest’anno la prima parte di stagione è stata un po’ penalizzante, poi è iniziata la rincorsa, ma con l’emergenza Covid si è poi arrivata alla soluzione nota a tutti”. Mancavano però 11 giornate al termine: era forse più opportuno riprendere, come in Serie A e B?

“Prima di adesso era impossibile tornare a giocare, era giusto cristallizzare la classifica anche se forse effettivamente il campionato sarebbe potuto riprendere. Ma uno può solo farsi un’idea della situazione, ci sono il Governo e il Comitato Tecnico Scientifico a decidere, hanno le giuste competenze per farlo”. Andata in casa e ritorno in trasferta per l’Olbia: cosa ti aspetti da questo playout?

“Nei playout può sempre succedere di tutto, ma c’è da dire che l’Olbia, in casa, è un’altra squadra, cambia pelle e aspetto. La prima gara sarà da sfruttare al massimo, per poi difendere il risultato”. Peserà l’assenza del pubblico?

“Se si ha la testa giusta, si può sopperire a questo”. Dal passato al futuro: che ricordi hai di Olbia e cosa ti aspetti per te stesso?

“A Olbia sono stato veramente bene, sono state tre stagioni bellissime, fatte di una promozione e due salvezze: ho trovato un gran gruppo, e posso solo parlare bene sia della società che della città. Per quanto riguarda il futuro, ho alcuni contatti, vedremo cosa succederà”.

