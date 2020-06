esclusiva Playout al via. L'ex Giana Erminio Marotta: "Manconi uomo della provvidenza"

Sabato prendono il via i playout salvezza in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle dodici formazioni in lotta

Due stagioni a Piacenza, ma il cuore sempre un po’ biancazzurro: perché Matteo Marotta, svincolatosi dalla formazione emiliana , alla Giana Erminio è cresciuto, è stato tra i protagonisti della gloriosa cavalcata dalla Promozione alla Serie C.

E adesso, in vista dei playout, farà il tifo per i lombardi, impegnati nel doppio confronto con l’Olbia.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il classe ‘89 per un parere sugli spareggi salvezza.

Con occhio “a distanza”, che campionato hai visto fare alla Giana Erminio?

“Onestamente è stato il primo anno in cui mi sono spaventato, alla fine di andata i ragazzi avevano solo 10 punti, cosa mai successa prima, per di più in un girone equilibrato come il Girone A. Poi però, con il ritorno di Albè in panchina, una squadra più esperta in campo e l’arrivo di Manconi su tutti, la faccenda è cambiata: vedendo quello che è stato il girone di ritorno, la Giana aveva un ritmo da 2^/3^ posto. Si sarebbero salvati agevolmente se il campionato fosse continuato, erano cresciuti. Confido comunque nei playout”.

E’ effettivamente a rischio retrocessione la formazione biancazzurra?

“Io di natura sono sempre un po’ pessimista, e dico quindi che un po’ rischiano, anche perché Olbia è sempre un campo ostico, oltre che una trasferta complessa: non sembra, ma anche il prendere l’aereo, quando non si è abituati, cambi i ritmi. Ma un pareggio in terra sarda sarebbe positivo, poi in casa la Giana potrebbe giocare per il doppio risultato: è un vantaggio questo”.

L’assenza di pubblico, invece?

“La trasferta senza tifosi è meglio, giocare in casa senza tifosi è peggio: concetto banale ma veritiero. A ogni modo l’importante è non perdere a Olbia per preparare al meglio il ritorno”.

Quali potranno essere gli elementi a vantaggio della Giana?

“Credo che l’attaccamento alla maglia del gruppo storico farà la differenza, così come la farà Albè, che ti sprona a dar tutto. Poi in campo credo che Manconi possa ripetersi su livelli importanti e trovare le giocate giuste”.