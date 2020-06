esclusiva Playout al via. Pres. Rende: "Voglia e fiducia di centrare il traguardo salvezza"

Oggi alle 13:49 Serie C

Sabato prendono il via i playout salvezza in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle dodici formazioni in lotta

"La squadra è carica e concentrata, siamo tutti sul pezzo perché capiamo l'importanza della situazione: alla salvezza ci abbiamo sempre creduto, e lo faremo ancora": così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il presidente del Rende Fabio Coscarella.

La squadra, dopo le decisioni del Consiglio Federale, sarà impegnata nella doppia sfida playout contro il Picerno. Cosa servirà per vincere questo doppio confronto?

"Serviranno gamba e cuore, ma soprattutto la testa, occorrerà arrivare sereni. Sono due gare che decidono la stagione, noi dobbiamo riscattarci consapevoli che non meritavamo questa classifica, ci sono state alle volte gare dove abbiamo raccolto meno di quanto seminato, siamo una squadra forte che ora può e deve dire la sua". C'è quindi fiducia nel futuro?

"Assolutamente si. Ci sono voglia e fiducia di centrare il traguardo salvezza".

