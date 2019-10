Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Maraia, tecnico del Pontedera, ha parlato ai microfoni di MW a margine dell'incontro con gli arbitri in programma negli uffici della Lega Pro a Firenze: "La stagione? L'inizio di campionato è stato positivo e la vittoria di ieri in trasferta è stata importante. C'è stato un buon approccio da parte dei ragazzi, ma la strada è ancora lunga. L'obiettivo rimane per noi sempre lo stesso perché il campionato è lungo ed equilibrato. Più punti facciamo meglio è. L'incontro con i direttori di gara? Sono confronti che servono perché aiutano ad ridurre gli errori. Il confronto serve anche per aumentare la tranquillità durante le gare. Perché gli errori li possono commettere tutti: allenatori, giocatori e direttori di gara".