ESCLUSIVA TMW - Pontedera, sirene dalla B per Gargiulo: ci pensa l'Entella

Tanti gioielli nel Pontedera che insegue l'aggancio ai playoff in Serie C. E i riflettori di mercato sono pronti ad accendersi. Fra gli altri, su Mario Gargiulo, centrocampista classe '96 cresciuto nelle giovanili del Brescia ma con trascorsi al Chievo. Secondo quanto raccolto da TMW, sono infatti diverse le squadre di Serie B interessate al giovane. Tra le altre, la Virtus Entella, possibile approdo per il futuro.