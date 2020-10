esclusiva Porchia: “Trapani, un mese e mezzo da incubo. Ora pronto a ripartire”

Vittoria in tribunale. Il Collegio Arbitrale ha liberato dal Trapani il direttore sportivo Sandro Porchia che aveva chiesto la risoluzione per giusta causa grazie anche alla mediazione dell’avvocato Fabio Giotti. “Fa piacere perché adesso ho la possibilità di trovare nuove opportunità, mi auguro che ciò accada quanto prima”, dice Porchia a Tuttomercatoweb.

L’ultimo mese e mezzo a Trapani non deve essere stato facile.

“Un mese e mezzo da incubo. Non ho avuto la possibilità di lavorare, non si poteva neanche fare allenamento. Una situazione paradossale”

Cosa le resta di Trapani?

“La grande accoglienza. Tredici mesi sono stati straordinari, per l’accoglienza, la passione della gente e le persone con cui condividevo il quotidiano dal segretario Carlo Pace a tutto lo staff. Ringrazio la città e i tifosi, spero che il Trapani possa tornare in alto. È un arrivederci”.

Aveva scelto Di Donato come allenatore.

“Aveva sposato il progetto giovani. Conoscevo la persona, ho percepito grande entusiasmo e passione. Gli auguro di tornare presto in pista”.

Intanto due giovani del Trapani sono andati al Milan. Fili e Tolomello.

“Una grande soddisfazione per il lavoro svolto prima da Aronica e poi da Scurto. Dimostreranno il loro valore, sono ragazzi che meritano”.

L’anno scorso la sua Primavera Trapani era al secondo posto.

“Da neopromossa non ci aspettavamo quel tipo di campionato ma con il lavoro e l’impegno di tutti abbiamo ottenuto un grandissimo risultato mettendo in mostra tanti ragazzi. Peccato non aver potuto concludere il campionato a causa del lockdown”.