ESCLUSIVA TMW - Pordenone, è Coppitelli il sogno per la panchina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si chiama Federico Coppitelli il sogno per la panchina del Pordenone. Il club friulano, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, si sarebbe attivato per tentare di strappare l'attuale tecnico del Torino Primavera alla società di Urbano Cairo. Sul giovane tecnico, in scadenza a giugno con i granata, ci sarebbero anche gli interessamenti di Carpi e Cesena.