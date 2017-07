ESCLUSIVA TMW - Pordenone, c'è la firma di Maza

Fonte: Luca Esposito

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Miguel Maza ha firmato per il Pordenone. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'ala sinistra ha sottoscritto il contratto col suo nuovo club. Il calciatore saluta Foggia per tornare in Serie C mediante la formula del prestito.