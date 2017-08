ESCLUSIVA TMW - Pordenone, strada in salita per Rozzio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Da tempo il Pordenone, complice anche l'arrivo in neroverde di mister Colucci, sta pensando a Paolo Rozzio come innesto per la difesa: affidabile classe '92, il giocatore è adesso punto fermo della retroguardia della Reggiana. Che ovviamente non intende privarsi del giocatore, salvo che per l'ex Pisa non arrivi una chiamata dalla Serie B.

A ogni modo la strada che congiungerebbe i ramarri a Rozzio è in salita: in un mese di mercato niente è impossibile, ma a ora non sembrano esserci i presupposti per il trasferimento.