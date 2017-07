ESCLUSIVA TMW - Prato alla ricerca del tecnico: Monaco non sarà confermato

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il Prato riparte dal patron Paolo Toccafondi. Sono le ore in cui si cerca l'allenatore a cui affidare la squadra: da ciò che trapela il tecnico non sarà Francesco Monaco, colui che ha portato l'anno scorso i lanieri alla salvezza. I toscani cercano un tecnico propositivo per un calcio coraggioso.