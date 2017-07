ESCLUSIVA TMW - Prato, colpo tra i pali: in arrivo Fabrizio Alastra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un portiere di sicuro affidamento per il Prato. In arrivo Fabrizio Alastra dal Palermo. Trattativa ai dettagli, Alastra ad un passo dal Prato, in prestito, per continuare il percorso di crescita. Sul giovane portiere - classe 97 - c'erano anche Carrarese e Trapani, ma il Prato mette la freccia...