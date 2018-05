ESCLUSIVA TMW - Prato, in attesa di acquirenti nessuna domanda di ripescaggio

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il Prato, a tutti gli effetti, è oggi l'unica ripescabile in C dopo le retrocessioni di quest'anno. Sembra però da escludere che il club laniero possa presentare una domanda per il ripescaggio: il patron Toccafondi del resto ha dato mandato al sindaco di trovare acquirenti per la società e si attendono quindi novità. Starà poi eventualmente a colui o coloro che subentreranno mettersi in azione per presentare la domanda di ripescaggio (sempre che i tempi lo consentano).