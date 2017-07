ESCLUSIVA TMW - Prato, salta Alastra: tornano in corsa Trapani e Carrarese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un'operazione che sembrava ben impostata. E invece no. Il portiere del Palermo, Fabrizio Alastra, non andrà al Prato. Trattativa che si è raffreddata anche per le ultime vicende societarie dei toscani, tornano in corsa quindi Trapani e Carrarese. Si riaccende il mercato attorno a Fabrizio Alastra...