ESCLUSIVA TMW - Preiti: "Voglio la verità, non lascio macchiare la mia immagine"

© foto di Federico De Luca

Ennesimo episodio di una vicenda, a tratti stucchevole, sicuramente molto spiacevole, che vede coinvolto suo malgrado il direttore sportivo Antonello Preiti e il Catanzaro. Recentemente passato di mano, il club calabrese ha confermato, solo ufficialmente, il dirigente, che ai microfoni di TMW tuttavia chiarisce: "A Catanzaro nessuno mi risponde al telefono e nessun riscontro hanno ricevuto ben due telegrammi che ho inviato in sede per mettermi a disposizione della società, addirittura il giorno dopo il passaggio delle quote dalla vecchia alla nuova proprietà. Assurdo e calunnioso è dire altrimenti. Hanno scelto un nuovo direttore sportivo? Per carità... nulla da obiettare, ne hanno tutto il diritto: ma abbiano pure, però, il coraggio di dichiararlo apertamente senza sotterfugi. E'impossibile lavorare per chi non ti vuole".