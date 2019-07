ESCLUSIVA TMW - Pres. Audace Cerignola: "Credo che la C sarà a 61 club"

© foto di Federico Gaetano

L'Audace Cerignola vince il ricorso contro il mancato ripescaggio in C, e proprio le porte del professionismo iniziano ad aprirsi per la formazione che era prima nella graduatoria ripescaggi. Un commento a caldo, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è lasciato dal presidente del club Nicola Grieco:

"Eravamo tranquillo per il ricorso perché conoscevamo le normative della FIGC, abbiamo ottenuto la giustizia sportiva che meritavamo, e adesso è giusto festeggiare con la città. Il nostro ricorso era diverso da quello del Bisceglie, situazioni diverse, posso dire però che noi abbiamo lavorato giorno e notte per metterci in regola su tutto, illuminazione dello stadio compresa, tanto che eravamo primi nella graduatoria delle ripescate, che sapevamo sarebbero state due: quello che ora sarà di Modena e Reggiana non posso saperlo, guardo in casa mia, ma non escludo, mio pensiero, che il format della C sia a 61 squadre".