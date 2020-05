esclusiva Pres. Bisceglie: "Parlerà il campo. Pronto a chiedere dimissioni Ghirelli e Direttivo"

Una giornata probabilmente spartiacque per il calcio italiano, che capirà quale sarà il suo destino, anche se le ultime notizie vanno verso la certa ripartenza.

Si capirà anche quello che probabilmente dovrà fare la Serie C, ora alla finestra.

Per un commento sul momento, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il presidente del Bisceglie Nicola Canonico.

Giornata di notevole importanza per il calcio: che esiti si aspetta dall'incontro Governo-FIGC?

“Mi aspetto l'immediata ripartenza della Serie A, in Italia è la terza azienda per fatturato ed è normale che si rimetta in modo, soprattutto di fronte a dati positivi circa i contagi, diminuiti rispetto a un mese fa. Probabilmente ci saranno protocolli sanitaria più snelli di qui a breve, e anche noi di Serie C potremmo tornare in campo, anche perché c'è un regolamento che parla chiaro: promozioni e retrocessioni non si possono decidere a tavolino, va prima valutata la ripresa, poi eventualmente la sola disputa di playoff e playout se non è possibile riprendere e come ultima spiaggia la scelta a tavolino delle squadre da mandare in categoria superiore o inferiore. Ma questo nel caso sarà la FIGC a deciderlo. E sia chiaro, non lo dico io, ma la stessa federazione, con il comunicato 196/A comma 5 ”.

Corretto quindi l'operato di Gravina fino ad adesso?

“Gravina ha fatto bene a chiedere la disponibilità a giocare, piano piano i protocolli cui attenersi, come ho detto, saranno meno rigidi e sono certo che in campo si potrà tornare. Giocando, si evitano anche i ricorsi. Per quanto poi, dopo il lungo stop, sarà comunque un altro campionato”.

Il Bisceglie è però pronto.

“Assolutamente si, noi vogliamo giocare, nessuno può dirci che siamo retrocessi a tavolino, a fronte di una scelta presa arbitrariamente senza regole scritte. Dopo il Consiglio Direttivo di Lega Pro, ho letto sugli organi di stampa di un documento dove si richiedeva appunto che il tutto fosse deciso in tale maniera, ma a noi non è stato notificato niente: qualora però trovassi questo documento, chiederò le dimissioni del Direttivo e del Presidente Ghirelli”.