Il Consiglio Federale ha deliberato la sua decisione circa la Serie C, che vedrà giocarsi playoff e playout. Playout ai quali parteciperà anche il Bisceglie.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ecco il commento in merito del presidente Nicola Canonico: "E' una decisione che mi soddisfa in parte: noi avremmo la possibilità di giocarci la salvezza sul campo, ma credo fosse giusto che anche le ultime classificate partecipassero agli spareggi. A ogni modo per noi il giudice sarà il campo, ci organizzeremo per far ripartire il tutto nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, e sono certo che la squadra mostrerà la voglia e la volontà di centrare questo obiettivo: l'importante sarà arrivare ai playout al meglio delle nostre possibilità e condizioni".