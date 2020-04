esclusiva Pres. e Ds Renate: "La Triestina ci rispetti. Abbiamo anche noi l'ambizione di salire"

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni dell'Au della Triestina Mauro Milanese , che, parlando del possibile sorteggio per decretare la quarta promozione, ha detto che non si trova d'accordo con l'eventualità perché si “rischia anche di far salire squadre come Renate o Pontedera, per citarne un paio, che hanno bellissimi progetti legati ai giovani ma che puntano fondamentalmente sui prestiti e non hanno nemmeno l'ambizione di salire in B".

In merito a questo, il Renate, nelle figure del presidente Luigi Spreafico e del Ds Oscar Magoni (affettivamente legato al club alabardato, del quale ha vestito la maglia da calciatore nella stagione 2003-2004), ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha voluto precisare quanto segue:

“Siamo rimasti sorpresi dalle dichiarazioni lette quest'oggi, e chiariamo subito di esigere rispetto dalla Triestina. Non crediamo che il club possa giudicare noi e il nostro operato, anche perché per noi ha parlato il campo e il lavoro svolto con grande sacrificio: abbiamo dei prestiti, è vero, ma anche 14 calciatori di proprietà, e dei giovani, sì, ma sono tutti ragazzi che hanno fame e voglia di dimostrare quando valgono, tanto che la classifica ottenuta con i risultati del rettangolo verde li e ci ha premiati. Non conta solo avere una rosa di esperti e giocatori di proprietà, per vincere serve anche altro. Come le qualità dei nostri calciatori. Abbiamo l'ambizione di salire, e ce la metteremo tutta: se anche dovessimo andare in B per un puro caso di sorteggio, ci andremo con tanto entusiasmo”.