ESCLUSIVA TMW - Pres. Entella: "Il calcio non più terreno di scorribande”

© foto di Luca Sanguinetti

Tra le squadre che osservano l'evolversi della vicenda legata al numero di squadre in Serie B, e in attesa che venga chiarita la questione Cesena, c'è anche l'Entella, che potrebbe riassaporare la Cadetteria mediante riammissione. Se chiaramente non passerà però la riforma che prevede la riduzione del numero di compagini della B: riforma che richiderebbe a oggi un provvedimento straordinario da parte della FIGC. I microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il presidente dei liguri Antonio Gozzi.

Una giornata anomala del calcio italiano: come si vive in casa Entella?

"Attendiamo gli eventi, ma se sarà davvero confermato il Format 19 ci saranno forzature gravi, che io avrei sconsigliato a Balata. E' vero, ci sono problemi di sostenibilità, ampiamente palesati nello scorso campionato falsato da doping amministrativo, ma si deve far lavorare bene gli organi che controlla e le corti della giustizia sportiva, che finora hanno mostrato solo indifferenza”.

Basterebbe davvero solo questo per far funzionare diversamente il calcio italiano?

“Le problematiche si risolvono nel rispetto delle regole, che sono ben chiare, non interpretabili. Già Abodi nel 2014 aveva provato a cambiare il format della B, la Federazione gli aveva respinto la richiesta, e anche adesso si deve stare molto attenti, perché si rischia un contenzioso e il blocco dei campionati per vie amministrative: il crush finale, mai prima di ora era successo. Servono per forza norme condivise da rispettare e far rispettare, con presidenti anche più severi nei confronti dei colleghi: il calcio non deve essere più terreno di scorribande di certi personaggi”.

La Federazione commissariata può essere un deterrente per quello che auspica?

“Il commissario in sei mesi avrebbe comunque potuto far di più. Se si traccia il bilancio di ciò che è emerso, si vede solo una seconda squadra, per altro poco convinta, e, se mai uscisse, questo Format 19: aspetto a dar giudizio, ma voglio ribadire una cosa. Pur non essendo invischiati nella faccenda ripescaggi, riteniamo per principio che le regole vadano rispettate”.