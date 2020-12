esclusiva Pres. Livorno: "Ho pagato parte delle scadenze. Chiedo collaborazione tra soci"

In relazione ai rumors emersi nel pomeriggio circa la situazione del Livorno, il presidente del club labronico Giorgio Heller ha contattato TuttoMercatoWeb.com, per fare chiarezza in merito: "Sto leggendo tante cose, ma parte delle pendenza da saldare (quelle relative a Parisi e Raicevic, ndr) sono state saldate dal sottoscritto con l'aiuto di un paio di sponsor. In qualità di presidente mi sono assunto la responsabilità, ma chiedo adesso più collaborazione tra soci".

Per quanto invece riguarda gli F24: "Quelli non sono stati pagati, ma la Lega ha posticipato alcune date a seguito della situazione legata al Covid-19, quindi abbiamo ancora tempo".