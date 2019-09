ESCLUSIVA TMW - Pres. Olbia: "Con questo mercato, aperto nuovo ciclo"

Un Alessandro Marino a 360° è quello che parla ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, in quello che, per la sua Olbia, è un po’ l’anno zero. Tante novità, tanti cambiamenti, e primi bilanci da tracciare quando il mercato si è concluso

Torna Biancu, si trattiene Vallocchia, rinnova Ogunseye: il tutto con anche volti nuovi. Bilancio positivo sul mercato?

“È stato un mercato lungo e complicato per i tanti cambi sulla chiusura della finestra. Per parte nostra abbiamo deciso di aprire un nuovo ciclo allestendo una rosa costituita da soli 5 prestiti, tanti talenti ambiti e giocatori legati al club da contratti pluriennali. Sono stati poi fatti sacrifici per confermare alcuni giocatori che hanno preferito restare a Olbia per compiere un ulteriore step di crescita, piuttosto che ascoltare le proposte arrivate da piazze blasonate. Tra questi voglio menzionare Ogunseye, già adesso uno dei migliori attaccanti della categoria”.

Rosa quindi completa o si monitora il mercato svincolati?

“Ci manca un difensore centrale per completare la rosa. Interverremo nel mercato degli svincolati, ma senza pescare a caso. È probabile, inoltre, l’inserimento di un giovane portiere. Ho grande fiducia nel lavoro del mister e dello staff tecnico, con il quale operiamo in armonia e unità di intenti”.

A proposito di giovani, sembra esser cambiata anche la vostra strategia di under-over.

“Si, lo è. Come annunciato e programmato, quest’anno abbiamo riequilibrato i rapporti numerici in campo, passando dai 7-8 dell’anno scorso ai 5 under di quest’anno. Questa strategia ci consentirà di sfruttare quel pizzico di esperienza in più che in determinante circostanze è utile a fare la differenza”.

Obiettivi quindi diversi dalla salvezza?

“La C è tosta ed equilibrata, cercheremo di giocare partita dopo partita con la stessa concentrazione che ha contraddistinto l’inizio di stagione, e una cosa è certa: non regaleremo niente a nessuno. E non parliamo di obiettivi, semmai di più iniziative, perché vogliamo conquistare sempre più tifosi attraverso lo spettacolo in campo e nuove iniziative. Vogliamo sempre più popolare gli spalti del Nespoli di bambini e giovani appassionati. La passione in città sta crescendo, dobbiamo intercettarla e coltivarla. Vogliamo mantenere una forte connotazione identitaria. In rosa ci sono 12 tra giocatori sardi di nascita e di adozione. Inoltre, abbiamo deciso di puntare su un olbiese doc come Luca La Rosa e di promuovere in prima squadra due ragazzi del settore giovanile che avranno modo di maturare con le giuste tempistiche e accortezze”.

Sul fronte “promozioni”, Ragatzu e Pinna ora sono in Serie A. E Pitzalis in Under20.

“Oltre a Pinna e Ragatzu in A, per noi grande vanto, ricordo che in 5 hanno fatto il salto in Serie B: questo è un club ormai riconosciuto da tutti come tra i migliori trampolini di lancio a livello nazionale per i giovani talenti. La convocazione di Mattia rappresenta per noi una grande soddisfazione. Ha conquistato la maglia azzurra grazie a quella dell’Olbia e questo certifica la bontà del lavoro svolto dal club. Gli auguro un grosso in bocca al lupo per questa avventura”.