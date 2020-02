ESCLUSIVA TMW - Pres. Olbia: "Ogunseye? Il Cittadella è stato collaborativo"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Un'Olbia che punta alla salvezza, e che sul mercato si è mossa ben prima di gennaio, andando a pescare esperti svincolati del calibro di Gozzi e Cocco; poi gli innesti mirati per bilanciare una formazione giovane, che appare in ripresa.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, questo il commento del presidente gallurese Alessandro Marino.

Tempo di bilanci: soddisfatto del mercato invernale?

"Come di consueto non è mai facile operare nel mercato invernale perché il tempo è poco e le esigenze, in entrata e in uscita, particolari. Possiamo però dirci molto soddisfatti perché abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo posti andando a rinforzare la squadra nelle caselle in cui avevamo bisogno. Aresti e Giandonato non necessitano di presentazioni, mentre Altare e Candela sono due giovani di talento che ci daranno una grande mano a raggiungere l’obiettivo della salvezza".

Ogunseye è diventato grande con l'Olbia, e alla fine, per la prossima stagione, la B lo attende.

"Non era per niente scontato, ma siamo riusciti a trattenere Ogunseye raggiungendo un accordo con il Cittadella che ha accontentato tutti: lo ha prelevato, lasciandolo in prestito. Il club veneto e il giocatore hanno capito le nostre esigenze e penso che questa operazione possa avviare una collaborazione più ampia tra due club che hanno parecchio in comune dal punto di vista della programmazione".

Dal futuro cosa si aspetta?

"Ora la palla passa ai ragazzi e allo staff. Vedo che hanno il fuoco dentro e quindi hanno la mia piena fiducia".