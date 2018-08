ESCLUSIVA TMW - Pres. Pro Vercelli: "Noi nel giusto, aspettiamo fiduciosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una giornata clou per la Serie B, che oggi, nel silenzio della Federazione che non si è ancora espressa in merito, stilerà i calendari, con un format a 19 squadre, che escluderebbe di fatto il diritto al ripescaggio delle formazioni che si sono mosse. Tra queste, la Pro Vercelli.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha parlato il numero uno delle bianche casacche Massimo Secondo.

E' attesa per le 19, quando saranno stilati i calendari di B: che aria si vive a Vercelli?

“La questione è più generale, sono prese scelte sempre all'ultimo, che vanno però contro la legalità delle cose: io ho paura che siano prese strade anomale dalla Lega B e dal signor Lotito. Non c'è nulla di male a fare nomi, la strada della non correttezza e serietà è sotto gli occhi di tutti. La delibera per la riforma deve essere approvata dalla maggioranza di un consiglio federale, Fabbricini da solo non può, ma anche ipotizzando un consiglio virtuale ci sono Lega Pro e AIA che hanno già detto no alle novità. Persino Frattini ha sospeso il blocco dei ripescaggi, se la FIGC non è contenta basta chieda al Collegio di Garanzia di anticipare la sentenza del 7”.

Sarebbe opportuno il rinvio dei campionati?

“Rinviarli non è affatto una tragedia, la Lega Pro lo ha stabilito in autonomia il rinvio, almeno si possono stabilire meglio le cose. Anche se io confido nel fatto che Fabbricini non si rimangi cosa detto il 3 agosto, ma se lo farà se ne assumerà anche personalmente le conseguenze civili e penali, anche se non parliamo molto non siamo arrendevoli. Anzi, siamo nel giusto, e aspettiamo con fiducia la sentenza del 7”.

Ma se questa non dovesse essere positiva?

“Se non sarà positiva ne capiremo e forse accetteremo le motivazioni, ma ogni altro tipo di scorciatoia ci vedrà sulle barricate: faremo tutto ciò che serve, non si può andare fuori dalla legalità perché qualcuno urla più forte. Ma ripeto, ho fiducia sul fatto che stasera Fabbricini tenga la barra dritta, dal 3 agosto, giorno in cui Fabbricini ha confermato il format a 22, non capisco cosa possa essere cambiato: è solo stato modificato il dispositivo di Frattini sulle squadre da ripescare”.

Se entro le 19 Fabbricini non emetterà comunicati, come sarà da leggere il silenzio?

“Non sono interprete del pensiero altrui, credo solo che vada rispettata una presa di posizione scritta e ufficiale. Balata, usando termini forti, sbattendosene, si è disinteressato a cosa ha detto il commissario, ma è una questione fuori di senso, come lo sarebbe la modifica di una presa di posizione di soli 10 giorni fa. Balata, seguendo consigli altrui, fa la voce grossa, ma non serve”.