ESCLUSIVA TMW - Pres. Pro Vercelli: "Ora serve l'intervento del Governo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il caos completo: la FIGC, con un cambio repentino rispetto al comunicato diramato in data 3 agosto, ha di fatto approvato la B a 19 squadre, con il calendario cadetto stilato e la C in rivolta, soprattutto con quelle squadre che ambivano al ripescaggio. Tra queste la Pro Vercelli.

Con il presidente Massimo Secondo che ha così parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

“Abbiamo preso atto dei comunicati del presidente Lotito e adesso procederemo alle impugnative nelle sedi opportune: che non ci siano persone preposte ma si proceda comunque a cambiare regolamenti che danno noia a chi muove i fili delle marionette è più da Repubblica delle banane che da paese civile. E' stato strano il cambio di idea rispetto al 3 agosto, può darsi che Lotito non avesse visto quel comunicato. Mi auguro solo che adesso non esca un comunicato dove viene posto il sequestro di assegni e fidejussioni versati da chi aveva proceduto al ripescaggio (ride amaro, ndr). A parte le battute, io mi associo ai colleghi che hanno chiesto l'intervento del Governo, quanto visto è incommentabile e indegno, venuto fuori da riunioni a cui hanno preso parte personaggi che non fanno parte delle istituzioni sportive. Ovviamente se dico bugie basta far ciò che si fa in questi casi, ma io sto dicendo la verità: se pochi la dicono perché non hanno coraggio è un altro discorso”.