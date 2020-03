esclusiva Pres. Reggiana: "Tifo nostro 12esimo uomo. Senza sarà come star sulla luna"

Modena, Vicenza e Cesena, queste le gare che la Reggiana dovrà giocare a porte chiuse. Derby e scontri diretti, una perdita non indifferente per il club.

Che però non si scoraggia e guarda con positività al futuro, come ha testimoniato il presidente Luca Quintavalli ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "E' indubbio che per noi questo mese è molto importante, ci giochiamo match di rilievo sia per il pubblico che per la classifica, la spettacolarità era garantita, e giocarli senza pubblico per noi è come giocare su un altro pianeta. I reggiani ci sono sempre stati vicini, e hanno fatto la differenza soprattutto nei match più caldi come quelli che si dovranno giocare, pertanto dovremmo entrare immediatamente nell'ottica nuova, dovremmo abituarci a giocare in undici, anche se finora giocavamo in 12, con il pubblico appunto che era per noi il dodicesimo in campo: il campionato però doveva continuare, e l'incolumità essere garantita per tutti. Non vorrei mai chiudere gli stadi, ma siamo in una situazione di emergenza, ed è giusto attenersi ai decreti di chi ha competenze per decidere: lo stadio vuoto non l'ho mai visto, sarà una nuova dimensione, ma ci rifaremo. Vinceremo, anche la battaglia contro il Coronavirus".