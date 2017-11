ESCLUSIVA TMW - Pres. Reggina: "Col Catania bel risultato. Continuiamo così"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

"Una vittoria fondamentale per mettere fieno in cascina, siamo felici di aver ottenuto questo risultato prestigioso". In casa Reggina, settima nel girone C di Serie C dopo la vittoria sul Catania, c'è una certa soddisfazione: il club calabrese, ripartito nel 2015 dalle ceneri della Reggina Calcio, sta consolidando la propria posizione in terza serie, con la forza delle idee della società per far fruttare al meglio un budget inferiore a molte concorrenti. La soddisfazione trapela, appunto, dalle parole di Mimmò Pratico, presidente del club calabrese, raggiunto da TMW: "Sappiamo tutti che il Catania è una squadra che lotterà per vincere il campionato, sono tre punti che consentono di guardare con tranquillità al futuro. A quello immediato, ovviamente: nel lungo periodo non dobbiamo fermarci mai".

In generale, buon avvio per voi, con tanti giovani in campo. Soddisfatto del lavoro di Maurizi e della dirigenza?

"Allo stato attuale non finirò mai di ringraziare i ragazzi, il tecnico, lo staff, il coordinatore dell'area tecnica Basile e tutti coloro che stanno operando per la prima squadra. Stanno portando avanti un gruppo con grande determinazione e afflato, di cui sono davvero molto contento".

La curva sud rimarrà però chiusa per una giornata dopo la coreografia sfoggiata contro il Catania.

"Sono molto rammaricato per quello che è successo: è un atto che non porta risultati positivi alla società. Ognuno di noi, e io mi ritengo prima che presidente un tifoso della Reggina, deve lavorare per portare risultati positivi alla società. Quando arrivano risultati negativi, a livello finanziario ma soprattutto di immagine, si vanno a vanificare gli sforzi che la società porta avanti a 360°. All'immagine del nostro club, poi, teniamo particolarmente: ci presentiamo sempre con rispetto e stima verso tutti, e li riceviamo in cambio. E vorremmo continuare così".

Il Catania lotta per la promozione ma non è in primissima fila al momento. Che campionato stiamo vivendo?

"Siamo all'undicesima giornata: se mi chiede di trovare una squadra più scarse delle altre, faccio fatica. A parte il Catania, che ha giocato un ottimo primo tempo e una buona partita in generale, e le altre due big Lecce e Trapani, ho visto tutte squadre che si battono e combattono con determinazione. Nessuno molla un millimetro, ogni partita è una battaglia e penso che sarà così sino alla fine".

Chiusura sugli obiettivi: siete in zona playoff. Ma questa Reggina dove può arrivare?

"Noi dobbiamo andare avanti partita per partita. Dobbiamo scendere in campo con la bava in bocca partita dopo partita. Il futuro a cui pensare è quello, lottando per superare ostacolo dopo ostacolo".