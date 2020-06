ESCLUSIVA TMW - Pres. Rende: "Felici di giocarci le nostre carte sul campo. Siamo carichi"

esclusiva Pres. Rende: "Felici di giocarci le nostre carte sul campo. Siamo carichi"

In campo anche la Serie C: questa la decisione del Consiglio Federale odierno, che ha deliberato per la disputa di playoff e playout.

Gli spareggi salvezza coinvolgeranno anche il Rende, e i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per sapere che aria si respira in casa biancorossa, hanno contattato il presidente Fabio Coscarella: "Siamo felicissimi, abbiamo già convocato i calciatori perché per noi si apre un campionato nuovo, dove vogliamo giocarci le nostre carte: certo, ci saranno mille incognite e umori diversi, ma proprio questo potrà influire sugli esiti. Noi siamo carichi, speravamo addirittura nella ripresa del campionato per poter dire la nostra fino in fondo, e sono soddisfatto di come vedo il gruppo: ci siamo sempre sentiti in questo lungo periodo di stop, e i ragazzi hanno ulteriormente consolidato e rafforzato il rapporto. A livello mentale ci siamo, sono sicuro che non mancheremo neppure dal punto di vista fisico, tutti hanno seguito il programma dello staff".