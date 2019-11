ESCLUSIVA TMW - Pres. Robur Siena: "La nostra storia ci serva per il futuro"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Nel corso della festa dei 115 anni della Robur Siena, ha parlato, ai microfoni di TMW, la presidente bianconera Anna Durio: "E' un'emozione trovarmi qui, non conoscevo personalmente tutti i grandi nomi presenti, mi ha fatto piacere aver fatto questa festa, ben riuscita, che mi ha fatto toccare la storia della Robur. La storia, ripeto, è sempre da ricordare, non dobbiamo fossilizzarcisi perché è passato ma deve essere uno stimolo per continuare, deve insegnare: soprattutto poi se si parla di un passato glorioso e bello come quello bianconero.

E sul presente: "Abbiamo fatto un percorso strano, vincevamo fuori e non in casa, se fosse stato il contrario non ci sarebbero state contestazioni, ma dico che l'importante è farlo un percorso. Alla fine comunque non posso tracciare un bilancio negativo. Negli anni passati abbiamo avuto una brutta batosta, eravamo a un passo dalla B ma hanno bloccato i ripescaggi, ma ci riproveremo: lavoriamo per fare sempre meglio, l'importante è metterci sempre impegno, come dico ai ragazzi".

Nota conclusiva sul mercato di gennaio: "Mi chiamano solo per le emergenze, per il mercato ci sono gli addetti. Sono comunque convinta di avere una bella squadra, ma non so cosa mi diranno gli esperti".