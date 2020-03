esclusiva Pres. Robur Siena: "Le istituzioni considerino i disagi che affrontiamo"

Con l'allarme Coronavirus, anche la C giocherà a porterà chiuse. E da questo presupposto, che per quanto riguarda il Girone A segue a un precedente stop, è partita la presidente della Robur Siena Anna Durio, che ha così parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Le porte chiuse sono un danno per i tifosi e per le società, sia dal lato sportivo che da quello economico. Come ha sottolineato il presidente Ghirelli però, ci sono delle priorità e la salute viene prima di tutto. Ci auguriamo che questa crisi possa essere superata in fretta, e che si considerino da parte delle istituzioni preposte i disagi che le società si trovano ad affrontare”.