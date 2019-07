© foto di Flavio Mazzoleni

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, quando siamo alla vigilia del raduno per il prossimo campionato, ha parlato il presidente e allenatore della Virtus Verona Luigi Fresco. Che ha così commentato la riammissione del suo club in Serie C:

"Voglio innanzitutto complimentarmi con Ghirelli, ha messo in pratica idee che premiano i club virtuosi: quella attuata dal presidente era una cosa giusta da fare, ma non tutti avrebbero avuto il coraggio di farla. Lo scorso anno siamo retrocessi con 38 punti, un bottino che alle squadre di altri gironi ha permesso di fare i playoff, adesso vogliamo migliorarci per centrare la salvezza e iniziare a programmare per poter poi raggiungere, un domani, gli spareggi promozione, che sarebbero stati un nostro obiettivo se ci fossimo salvati lo scorso campionato: avremo una squadra più fisica, poi si vedrà".