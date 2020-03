ESCLUSIVA TMW - Pres. Viterbese: "Il Governo deve aiutare i club con la defiscalizzazione"

esclusiva Pres. Viterbese: "Il Governo deve aiutare i club con la defiscalizzazione"

La decisione del Governo di far effettuare le manifestazioni sportive a porte chiuse per tentare di limitare l'epidemia di Coronavirus che ha colpito il nostro paese ha, di fatto, privato le società calcistiche degli incassi derivanti dagli stadi. Una voce che in Serie A ha un perso relativo, ma che in Serie B e Serie C rappresenta una parte importante del bilancio. A questo proposito la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha sentito il parere di Marco Arturo Romano, presidente della Viterbese. "Già in Serie C ha problemi di introiti da tempo, l'assenza di incassi da stadio oltre al rimborso degli abbonati peggiorano ulteriormente la situazione. Il Governo a questo punto non può esimersi dall'aiutare le aziende del calcio con, ad esempio, il credito d'imposta. Ora è arrivato il momento che vengano prese in esame quelle richieste di defiscalizzazione che abbiamo espresso da tempo. Fermarsi? È giusto affrontare l'emergenza ma non dobbiamo esagerare per non rischiare di avere effetti contrari. Paralizzare il paese è un rischio che dobbiamo assolutamente evitare".